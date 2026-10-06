حكومة طالبان الأفغانية ترفض مذكرات التوقيف الصادرة عن الجنائية الدولية وترفض سلطة المحكمة

رفضت حكومة طالبان في أفغانستان قرار المحكمة الجنائية الدولية برفع السرية عن 4 مذكرات توقيف بحق مسئولين بارزين في الحركة، حيث رفضت سلطة المحكمة واختصاصها القضائي على أفغانستان.

وقال المتحدث باسم حكومة طالبان، ذبيح الله مجاهد، في بيان صدر مساء أمس الاثنين، إن "أفغانستان لا تعترف بأي محكمة تحت مسمى المحكمة الدولية، ولا تهتم بمواقفها".

وأضاف مجاهد أن قادة طالبان لم يرتكبوا أي أفعال تستدعي التوقيف أو العقاب من قبل أي محكمة.

وأوضح أن إدارة طالبان ملتزمة بالشريعة الإسلامية ونظامها القضائي، وليس بما وصفه بـ"أجهزة الاستخبارات، أو ما يسمى بالمحاكم".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرات توقيف بحق أربعة مسئولين بارزين في طالبان، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، من خلال الحرمان الممنهج من حقوق النساء والفتيات في أفغانستان.