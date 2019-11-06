مقتل 10 مدنيين في هجوم مسلح شرقي الكونغو الديمقراطية

أعلن المسئول المحلي في منطقة "بيني" شرقي الكونغو الديمقراطية، دونات كيبوانا، اليوم الأربعاء، مقتل عشرة مدنيين في هجوم مسلح بالمنطقة شرقي البلاد.

وقال كيبوانا - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" - أن عناصر من "تحالف القوى الديمقراطية" عبروا الحدود من أوغندا، في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، وقاموا بقتل مدنيين بعضهم بالسكاكين وآخرين بالأسلحة النارية.

يذكر أن منطقة "لوبومباشي" الواقعة شرقي البلاد تشهد صراعا بين قوات الأمن ومليشيا "باكاتا كاتانغا" المتمردة، المطالبة باستقلال المقاطعة التي كانت تسمى "كاتانغا"، والغنية بالموارد المنجمية.

وضاعفت المليشيات المتمردة من أنشطتها المتمركز معظمها في الجزء الشمالي الشرقي من المقاطعة؛ وتسبب الصراع في المنطقة إلى نزوح نحو 600 ألف لاجئ إلى مناطق مختلفة من البلاد، فيما قتل الآلاف من المدنيين جراء النزاع.