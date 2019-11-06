مصلحة السجون الإسرائيلية تطلق سراح الأردنيين اللبدي ومرعي

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أطلقت مصلحة السجون الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، سراح الأردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي، في محاولة لنزع فتيل توتر طرأ على العلاقات بين إسرائيل والأردن.

وكان الأردن استدعي سفيره من إسرائيل الأسبوع الماضي احتجاجا على استمرار اعتقالهما.

وكان وزير الخارجية الأردني أيمن كتب الصفدي كتب على موقع تويتر صباح اليوم :"ساعات ويكون هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي بين أسرتيهما في الأردن".

وأفادت وسائل إعلام أردنية بأن عشرات الإعلاميين يتواجدون حاليا عند جسر الملك حسين الفاصل بين الجانبين لتغطية وصولهما إلى الأردن.

وتقول إسرائيل إنها اعتقلتها في أغسطس الماضي للاشتباه في تورطهما في "جرائم أمنية خطيرة".