 المحكمة الإدارية التونسية ترفض 11 طعنا في نتائج الانتخابات التشريعية - بوابة الشروق
الأربعاء 6 نوفمبر 2019 6:14 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في منع القانون المصري إعدام القاتل الأصغر من 18 عاما؟


النتـائـج تصويت

المحكمة الإدارية التونسية ترفض 11 طعنا في نتائج الانتخابات التشريعية

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 6 نوفمبر 2019 - 4:53 م | آخر تحديث : الأربعاء 6 نوفمبر 2019 - 4:53 م

قضت المحكمة الإدارية التونسية برفض 11 طعنا في النتائج الأولية الخاصة بالانتخابات التشريعية التي جرت في 6 أكتوبر الماضي.

وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة عماد الغابري - في تصريح اليوم الأربعاء - إن القضاء الإداري استكمل اليوم النظر في كل القضايا الخاصة بالطعن في نتائج الانتخابات التشريعية، مشيرا إلى أن هذه الأحكام باتت نهائية.

وكانت المحكمة قد أصدرت أول أمس الاثنين، 25 حكما بخصوص الطعون الانتخابية، وقضت بالإبقاء على نتائج الانتخابات التشريعية، كما أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنسبة للدائرتين الانتخابيتين بألمانيا وولاية القصرين.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية للانتخابات التشريعية غدا الخميس، بعد انتهاء المحكمة من البت في الطعون.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك