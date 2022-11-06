الرئيس البلغاري يترأس وفد بلاده في مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ

يترأس الرئيس البلغاري رومين راديف، وفد بلاده المشارك في "مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، الذي يعقد في شرم الشيخ بدءا من اليوم وحتى 18 من الشهر الجاري، وفقا للمكتب الصحفي للرئاسة البلغارية.



وذكر المكتب الصحفي -وفقا لوكالة الأنباء البلغارية (بي.تي.أي)- أن راديف يشارك في "كوب 27" بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث سيلقي كلمة أمام رؤساء الدول والحكومات غدا الثلاثاء.



وفي إطار القمة، من المقرر أن يعقد الرئيس البلغاري سلسلة اجتماعات ثنائية فضلا عن المشاركة في المناقشات رفيعة المستوى.



ويضم الوفد البلغاري، كل من وزيرة البيئة والمياه المؤقتة روزيتسا كارامفيلوفا ووزير الطاقة روسين خريستوف.