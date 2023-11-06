خبير إسرائيلي حذر من مواجهة كبرى تهدد إسرائيل قبل عملية طوفان الأقصى

تجاوز عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، الشهر في ظل تزايد أعداد الشهداء الفلسطينيين لتتجاوز 10 آلاف شهيد، منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي.

وقالت صحيفة "ذى ماركر" الإسرائيلية، يوم الجمعة، إن أكثر من 230 ألف يهودي غادروا إسرائيل منذ عملية "طوفان الأقصى" فيما يعرف بالهجرة العكسية خارج إسرائيل.

وتوقعت الصحيفة في تقريرها ارتفاع أعداد المغادرين مع استمرار الحرب على قطاع غزة، وتصاعد التورات على الجبهة الشمالية مع لبنان، والمواجهات المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة.

* خبير إسرائيلي يحذر: إسرائيل عرضة للخطر أكثر من حرب أكتوبر وعلينا حل الدولتين



قبل نشوب الحرب بأسبوع واحد فقط، حذر أوري بار جوزيف، أستاذ العلاقات الدولية بكلية العلوم السياسية في جامعة حيفا، من أن إسرائيل تواجه تحديات أمنية غير مسبوقة.

ونشرت صحيفة "يسرائيل هايوم" عن بار قوله إن إسرائيل لم تكن مستعدة لحرب أكتوبر وأعمتها الغطرسة بعد أن انتصرت في عام 1967، موضحا أن هذا هو السرد السائد الذي يحيط بخطاب الحرب والذي كان واضحا في فيلم "جولدا" الذي صدر مؤخرا عن رئيسة وزراء إسرائيل السابقة جولدا مائير.

وقال بار: "إنني أنظر إلى القيادة السياسية لعام 1973 ولم أكن معجبًا كبيرًا بـ رئيس الوزراء آنذاك جولدا مائير، لكن في نفس الوقت كان من الواضح أنها كانت تهتم أكثر من أي شيء آخر بمصير إسرائيل".

وأكد بار أن الثمن الذي دفعته إسرائيل في حرب أكتوبر يعتبر ضئيلا مقارنة بـ"المواجهة الكبرى" المقبلة التي ستواجهها إسرائيل.

بار جوزيف، الذي كتب العديد من الكتب حول حرب أكتوبر تناول بالتفصيل سيناريو توقع حدوثه في حال حدوث انتفاضه، هو حرب متعددة الجبهات حيث يشكل حزب الله في رأيه التهديد الرئيس الذي قد يشمل إيران وسوريا والعراق، بالإضافة لحماس في غزة وربما حتى الضفة الغربية بحسب اعتقاده.

وعن ذلك قال بار إنه"في عام 1973 كان بإمكان العرب إطلاق بضعة صواريخ أما الآن، فنحن نتحدث عن ترسانة من 150 ألف صاروخ من لبنان وحده".

وتابع: "إسرائيل رغم تفوقها العسكري، تواجه حاليا خطر الحرب الذي قد يكون التحدي الأكبر والأغلى لها منذ قيامها عام 48".

وفسر قائلا: "لأن حاليا هناك مجموعة من الأعداء الذين لديهم ترسانة ضخمة من الصواريخ الموجهة لإسرائيل التي لم تتعرض قط لمثل هذه التهديدات كما يحدث اليوم".

وتوقع بار انه: "قد يكون لدى إسرائيل بعض الإجابات العسكرية لهذا التحدي، لكن هذا مجرد حل جزئي والحقيقة أن إسرائيل ستدفع ثمنا باهظا للحرب المقبلة".

أوضح بار أن الحل يكمن في الدبلوماسية، معبرا: "علينا نزع فتيل مواجهة محتملة مع الفلسطينيين واتخاذ خطوات نحو حل الدولتين والبدء أيضًا في التحدث مع الإيرانيين وإسرائيل تواصل إنكار هذه الخيارات".

أما بالنسبة لصفقة التطبيع المحتملة مع السعودية، فإن بار جوزيف شكك في مدى استفادة إسرائيل منها قائلا: "إنها صفقة مهمة، لكن إذا كانت التكلفة هي السماح للسعوديين ببناء البنية التحتية النووية، فأنا أفضل الوضع الحالي، لأن قوة نووية للمملكة العربية السعودية يعني إيران نووية جديدة ويمكن أن نواجه سباق تسلح نووي في العالم والشرق الأوسط وهذا تهديد وجودي لإسرائيل".