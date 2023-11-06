الجيش الإسرائيلي: نزيد الضغط حاليا في عمق مدينة غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، أن القوات البرية الإسرائيلية تنتشر حاليا بالفعل "في عمق مدينة غزة".

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاجاري مساء اليوم الاثنين، إن: "القوات على الأرض تتقدم وفقا لخطة العمليات، إنها تمضي قدما، وتزيد من الضغط في عمق مدينة غزة".

وقال المتحدث أمس الأحد، إن مدينة غزة محاصرة بالكامل وقطاع غزة مقسم إلى نصفين.

وأضاف هاجاري إنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية قتل عدد من قادة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، وإن اثنين منهم كانا وراء هجوم السابع من أكتوبر الماضي.

وقال إنه تم أيضا تدمير عدة مداخل لأنفاق تحت الأرض، وان العديد منها كان قريب من المدارس والمستشفيات والمرافق الإنسانية.

وأضاف أن القوات المدرعة والبرية اكتشفت منشأة عسكرية بها منصات لإطلاق 50 صاروخا قرب مسجد.

وكان شهود عيان فلسطينيون أبلغوا عن إلحاق أضرار بسقف مستشفى دار الشفاء خلال الهجمات الإسرائيلية اليوم الاثنين.

وعندما سئل عما إذا كانت إسرائيل ستهاجم المستشفى، الذي يزعم الجيش أنه يستخدم أيضا كمركز قيادة لحماس، قال المتحدث: "سنتغلغل بشكل أعمق في مدينة غزة ونصل إلى كل مكان يوجد فيه إرهابيون".

ووفقا لوزارة الصحة في غزة، ارتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في قطاع غزة إلى أكثر من 10 آلاف شهيد منذ بداية الحرب قبل شهر، بينهم الآلاف من النساء والأطفال والشباب.