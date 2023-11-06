ريان أير تعلن صرف توزيعات نقدية بقيمة 400 مليون يورو

أعلنت شركة الطيران منخفض التكاليف الأيرلندية العملاقة ريان أير، صرف توزيعات نقدية أولية بقيمة 400 مليون يورو بما يعادل 0.35 يورو لكل سهم واحد، من خلال أرباح مؤقتة على دفعتين بقيمة 200 مليون يورو لكل دفعة في فبراير وسبتمبر على الترتيب.

وفي الوقت نفسه، تعتزم ريان أير صرف 25% من أرباح العام المالي السابق للمساهمين من خلال التوزيعات النقدية العادية اعتبارا من العام المالي 2025 وما بعده.

وتتوقع الشركة إمكانية القيام بعمليات إعادة شراء الأسهم في المستقبل.

ويأتي ذلك في حين زادت أرباح الشركة بعد حساب الضرائب خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 59% سنويا إلى 2.18 مليار يورو، في حين وصل عدد الركاب خلال الفترة نفسها إلى 105.4 مليون راكب، في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم 104.77 مليون راكب.

وبلغ معدل الإشغال على طائرات الشركة الأيرلندية خلال النصف الأول 95% في حين كان المحللون يتوقعون 94% فقط.