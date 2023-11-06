الإمارات والصين تطلبان عقد اجتماع لمجلس الأمن اليوم بشأن الحرب في غزة

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د ب أ

طلبت دولة الإمارات والصين عقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لبحث الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة التي دخلت يومها الحادي والثلاثين.

وقال مصدر دبلوماسي لوكالة تاس الروسية للأنباء، إن "الإمارات والصين طلبتا عقد اجتماع اليوم الاثنين. وسيبحث مجلس الأمن بشكل خاص الضربات الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في شمال قطاع غزة، واستهداف قافلة من سيارات الإسعاف بالقرب من مستشفى الشفاء المركزي.

كان المجلس قد عجز الشهر الماضي عن تبني أي من أربعة مشاريع قرارات بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ويعد الأعضاء العشرة غير الدائمين بمجلس الأمن، حاليا وثيقة خاصة بهم، من المتوقع أن تتضمن بنودا من مشاريع القرارات السابقة.