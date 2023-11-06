خارجية فلسطين: تصريحات سموتريتش استعمارية عنصرية تكشف نوايا الاحتلال في ضم الضفة

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات، الدعوة الاستعمارية التي أطلقها وزير المالية في حكومة بنيامين نتنياهو الفاشية، بتسلئيل سموتريتش، لإنشاء (مناطق عازلة وآمنة في محيط مستوطنات الضفة الغربية) بحجج وذرائع واهية، الهدف منها سرقة المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين وضمها إلى المستعمرات والبؤر العشوائية القائمة لتعميق وتوسيع الاستيطان في أرض دولة فلسطين، كجزء لا يتجزأ من عمليات الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، اليوم الاثنين، أن الحكومة الإسرائيلية وبهذه الدعوات والتصريحات العنصرية والتحريضية تكشف عن نواياها وحقيقة سياستها التي تتفذها على الأرض من خلال تدمير قطاع غزة وتهجير سكانه لتصفية القضية الفلسطينية.

وطالبت الوزارة الدول كافة بإدانة هذا التصريح واتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية لوقف الاستيطان وسرقة أراضي المواطنين الفلسطينيين وأموالهم؛ حماية لما تبقى من حل الدولتين.