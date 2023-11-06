جالانت: يحيى السنوار يختبئ تاركا قادة حماس يموتون في الميدان

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، مساء الاثنين إن زعيم حركة "حماس" في غزة يحيى السنوار يختبئ في المخبأ ويترك قادة حماس يموتون في الميدان.

وأضاف وزير الدفاع يوآف غالانت: "من جانبنا.. القادة يقودون قواتهم، ويقفون على خط المواجهة، ويحققون إنجازات حقيقية على الأرض".

وأنهى جالانت مؤخرا، إحاطة وافق خلالها على خطط عملياتية إضافية لأنشطة جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة والمنطقة الشمالية من قطاع غزة.

وصرح يوآف جالانت "لقد انتهيت للتو من الإحاطة التي وافقت خلالها على خطط الجيش الإسرائيلي للأنشطة العملياتية في قطاع غزة.. لقد كانت أنشطة جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اليوم الماضي مثيرة للإعجاب للغاية"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف أن "هذه الجهود أسفرت عن إنجازات غير عادية بما في ذلك توجيه ضربات لحماس وقادتهم على الأرض".

وذكر أنه خلال اليوم الماضي تمكنوا من تصفية كل من قادة السرايا وقادة الكتائب، الذين كان من المتوقع أن يحل بعضهم محل القادة الذين قمنا بتصفيتهم قبل يوم أو يومين.

وأفاد وزير جيش الاحتلال بأن الجيش يعمل بكامل قوته في قطاع غزة.

وكان جالانت قد تعهد بقتل يحيى السنوار كما وجه رسالة تهديد لنصر الله وحزب الله.

هذا، ودخلت الحرب يومها الـ31 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.