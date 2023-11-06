جيش الاحتلال يزعم: الكثير من فتحات أنفاق حماس موجودة بالقرب من المدارس والمستشفيات

قال المتحدث العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إنّ قواتهم ستواصل استهداف قيادات حركة حماس الميدانية، وتلك التي في مراكز القيادة لتحقيق الفصل بينهم.

وخلال مؤتمر صحفي، مساء الاثنين، ادعى أن قوات الاحتلال تواصل تدمير الأنفاق عبر وسائل مختلفة، زاعما أن الكثير من فتحات الأنفاق موجودة بالقرب من المدارس والمستشفيات والمؤسسات الإنسانية على حد إدعائه.

وادعى المتحدث أن قوات الاحتلال دمرت أكثر من 50 موقعا لإطلاق القذائف، موضحا أنّ المقاتلة F35 يتم استخدامها في التدمير على ارتفاع 200 متر بعد تحديد المواقع من قِبل القوات البرية.

ونوه بأن جيش الاحتلال يكافح ما سماه الإرهاب في كل المناطق بما في ذلك في الضفة الغربية والجبهة الشمالية.

وأفاد بأنهم أبلغوا عائلات 240 محتجزا في غزة، مدعيا أنهم يحتضنون العائلات وأنهم يواصلون العمل على هذا الملف، وأفاد بوصول عدد الجنود القتلى إلى 348 جنديا.

وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ شهر كامل، ما أسفر عن استشهاد أكثر من عشرة آلاف فلسطيني.