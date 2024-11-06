تعديلات بالجملة في قائمة منتخب ألمانيا أمام البوسنة والمجر

تعززت فرص كل من جمال موسيالا وكاي هافيرتز، في التواجد بقائمة منتخب ألمانيا لكرة القدم، خلال روزنامة المباريات الدولية المقبلة، التي تنطلق في وقت لاحق من الشهر الحالي.

ويأتي ذلك بعد استعادة كلا اللاعبين لياقتهما البدنية، ليصبحا جاهزين للتواجد مع منتخب ألمانيا في مباراتيه ضد منتخبي البوسنة والهرسك والمجر، ضمن منافسات آخر جولتين بمرحلة المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وحجز المنتخب الألماني رسميا مقعده في دور الثمانية بالمسابقة القارية، بعدما حافظ على سجله خاليا من الهزائم في مبارياته الأربع الأولى بمجموعته، فيما سيضمن فوزه على منتخب البوسنة والهرسك في اللقاء الذي يجرى بمدينة فرايبورج يوم 16 نوفمبر الجاري، صدارته ترتيب المجموعة أيضا.

وستكون مباراة منتخب ألمانيا مع مضيفه منتخب المجر بالعاصمة المجرية بودابست بعدها بثلاثة أيام، هي الأخيرة في عام 2024 لفريق المدرب جوليان ناجلسمان، الذي يرغب في الفوز بها لإنهاء العام على أفضل وجه، ومن أجل رفع المعنويات قبل خوض الأدوار الإقصائية بدوري الأمم وكذلك المشاركة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأثنى ناجلسمان على أداء فريقه، حيث قال "لم أشارك حتى الآن في مباراة بدوري الأمم الأوروبية، حيث شعرت بأن الفوز أو الخسارة لا يهمان".

وغاب عن ناجلسمان العديد من نجوم الفريق في مباراتيه أمام منتخبي البوسنة وهولندا في روزنامة اللقاءات الدولية الأخيرة، التي جرت في أكتوبر الماضي، في مقدمتهم موسيالا وهافيرتز وألكسندر بافلوفيتش.

وبدأ بافلوفيتش فقط التدريب مجددا مع فريقه بايرن ميونخ الألماني، عقب تعافيه من الإصابة بكسر في الترقوة، كما لم يكتمل شفاء نيكلاس فولكروج، لاعب وست هام يونايتد الإنجليزي من مشاكل في وتر العرقوب، فيما عاد موسيالا وهافيرتز، لاعبي بايرن وآرسنال الإنجليزي على الترتيب، بكامل قوتهما.

وكان موسيالا أحرز 3 أهداف (هاتريك) في فوز بايرن على ماينز الأسبوع الماضي ببطولة كأس ألمانيا.

وصرح جوشوا كيميتش، قائد المنتخب الألماني "لدينا نظام عمل فعال. الجميع يعرف ما هي وظيفته. وهذا بالتأكيد بفضل المدرب".

إذا فكر ناجلسمان في الدفع بأسماء مفاجئة بقائمته، فقد يتمثل ذلك في الاستعانة بكل من نيكولاس كوهن، لاعب سيلتيك الإسكتلندي، أوماليك ثياو، لاعب ميلان الإيطالي، اللذين تمكنا من هز الشباك مع فريقيهما ببطولة دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء أو كلاهما.

ربما يفكر ناجلسمان أيضا في الاعتماد على فيليكس نميشا، أو روكو ريتز، لاعبي بوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنجلادباخ الألمانيين على الترتيب، بينما قد يحصل مدافع دورتموند نيكو شلوتربيك على قسط من الراحة بعد المباريات العديدة التي خاضها مؤخرا.

ومن المرجح أن يتم استدعاء تيم كليندينست، مهاجم جلادباخ، مرة أخرى، ومن المحتمل أيضا عودة ليروي ساني، جناح بايرن، للفريق.

وسجل ساني ظهوره الأخير مع منتخب ألمانيا في دور الثمانية ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، التي استضافتها البلاد، خلال خسارة منتخب (الماكينات) 1 / 2 أمام نظيره الإسباني، الذي شق طريقه في المسابقة التي توج بلقبها في النهاية، علما بأنها الخسارة الوحيدة للفريق حتى الآن في عام 2024.

وفي المباريات الأخرى التي لعبها منتخب ألمانيا هذا العام، حقق الفريق 9 انتصارات مقابل 3 تعادلات، ليحقق بذلك عددا من النتائج الإيجابية التي غابت عنه منذ سنوات عديدة.