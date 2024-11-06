مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية يوجه بمتابعة نواقص الأدوية وإعلام الأطباء بالبدائل المتاحة

اجتمع الدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، مع التموين الطبي، وصيادلة الفرع؛ لمناقشة عدد من القضايا المهمة المرتبطة بتطوير العمل داخل الصيدليات، وتذليل العقبات الإدارية، وذلك بحضور الدكتورة ماري حلمي، مديرة التموين الطبي والصيدليات بالفرع، وحضور 110 صيدليين.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد ضاحي، رئيس هيئة التأمين الصحي، بمتابعة الحوكمة وآليات صرف الدواء.

وقال مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، في بيان اليوم الأربعاء، إن الاجتماع يهدف إلى مناقشة وتطوير الإجراءات ونظم العمل، لضمان تقديم خدمات صحية متميزة للمرضى وتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة في صرف الأدوية.

وأضاف: "يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود فرع التأمين الصحي بالقليوبية للارتقاء بخدمات الصيدلة وضمان بيئة صحية متكاملة، تعكس التزام إدارة التأمين الصحي بتحقيق الجودة العالية وتطوير الأداء لخدمة المستفيدين على أكمل وجه".

من جانبها استعرضت الدكتورة ماري حلمي، مديرة التموين الطبي والصيدليات، تقارير مرور فرق الحوكمة والتفتيش الصيدلي، من أجل الوقوف على التحديات التي تواجه العملية التشغيلية.

فيما وجه مدير الفرع، بتفعيل دور مديري الصيدليات في المراجعة وضبط وتنسيق العمل، بالإضافة إلى متابعة نواقص الأدوية وإعلام الأطباء بالبدائل المتاحة لضمان استمرارية الخدمة الطبية، لافتًا إلى أن تكون آلية التوزيع دقيقة ومدروسة، لضمان تحقيق التوزيع العادل للأدوية من المخازن إلى الصيدليات، تيسيرًا على المواطنين وعدم تحملهم مشقة الانتقال.

وأكد مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، ضرورة الإبلاغ الفوري عند تدني مخزون الدواء لتتمكن الإدارة من اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان توافر الأدوية، فضلاً عن أهمية الدور الرقابي من خلال مراجعة وشطب التذاكر والسجلات شهريًا، ورفع تقاريرها إلى إدارة التموين الطبي.

وشدد مدير الفرع، على حسن معاملة المرضى المنتفعين وتثقيفهم من خلال ندوات صحية، وتعريفهم بطريقة استعمال الدواء والجرعات والآثار الجانبية، مع قياس رضاء المنتفعين عن الخدمات المقدمة لهم.

وأشار إلى أهمية الإعداد السليم لحساب تكاليف الروشتات والتعريف بالصورة المستندية لأذون الإضافة والمنصرف، بهدف تسهيل العمل وتقليل الأخطاء، مع متابعة التزام الأطباء بكتابة الدواء بالاسم العلمي طبقاً لدليل أدوية الهيئة والإرشادات العلمية، بما يسهم في تلبية احتياجات المرضى وضمان توافر البدائل الدوائية المطلوبة.

وحرص مدير الفرع، على الاستماع لمطالب الصيادلة ومناقشة مقترحاتهم لتحسين الخدمة ورفع مستوي الأداء، موجهاً إدارة التموين الطبي بتجاوز أي تحديات تواجههم والعمل على حلها بشكل سريع، لتحقيق الهدف الأسمى وهو خدمة المرضي بكفاءة وجودة عالية.

وشدد على أهمية قيام الصيادلة القدامى، بتدريب الصيادلة الجدد، لضمان التزام الصيادلة بمعايير العمل والجودة، فضلاً عن إعداد دراسات توضيحية للأصناف الأكثر استهلاكاً، للوقوف على حجم المنصرف من الدواء، وضمان صرفه بالشكل الصحيح.

ولفت مدير الفرع، إلى أهمية تنفيذ برنامج ميكنة الصيدليات لمتابعة المخزون وإجراءات الصرف بشكل أكثر دقة وفعالية، منوهًا بأن الاهتمام بالمظهر العام للصيدليات وتطبيق مشاريع التحسين ونظم الجودة والسلامة، بما يعزز من تجربة المرضى ويحسن من صورة الخدمة الصحية المقدمة.