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احتدم السباق الرئاسي بين المرشحين الجمهوري دونالد ترامب، ونظيرته الديمقراطية كامالا هاريس، وبدأت نتائج الولايات في الظهور ليسجل ترامب تقدمًا حتى اللحظة الحالية.

ولكن تتجه الأنظار صوب الولايات السبع المتأرجحة والتي تلعب دورًا رئيسيًا في حسم السباق الرئاسي.





فماذا تقول المؤشرات الأولية لهذه الولايات حتى الآن؟

بنسلفانيا (19 صوتا انتخابيا)

بعد الانتهاء من فرز نصف الأصوات؛ تصبح الغلبة لـ ترامب بنسبة



50.6% لصالح ترامب



48.5% لصالح هاريس



كارولينا الشمالية (16 صوتا انتخابيا)



بعد الانتهاء من فرز 70% من الأصوات؛ تصبح الغلبة لـ ترامب بنسبة



52.4% لصالح ترامب



46.5% لصالح هاريس





جورجيا (16 صوتا انتخابيا)



بعد الانتهاء من فرز 80% من الأصوات؛ تصبح الغلبة لـ ترامب بنسبة



51.9% لصالح ترامب



47.4% لصالح هاريس



ويسكونسن (10 أصوات انتخابية)



بعد الانتهاء من فرز 46% من الأصوات؛ تشهد تقارب شديد بين المتنافسين



49.4% لصالح ترامب



49.1% لصالح هاريس





ميشيجان (15 صوتا انتخابيا)



بعد الانتهاء من فرز 20% من الأصوات؛ تتقدم هاريس.. ولكن قد تتغير الحسابات فيما هو آت



49.4% لصالح ترامب



49.1% لصالح هاريس



أريزونا (11 صوتا انتخابيا)



بعد الانتهاء من فرز 48% من الأصوات؛ تتقدم هاريس بفارق طفيف.



50% لصالح ترامب

49.2% لصالح هاريس



نيفادا (6 أصوات)



حتى الآن لا توجد مؤشرات حولها