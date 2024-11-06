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ماذا حدث في جورجيا؟ المرشحان تقاسما 4 ملايين صوت ولكن !

دونالد ترامب
دونالد ترامب

نشر في: الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - 7:39 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - 7:39 ص

 

مع احتدام المنافسة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب، ونظيرته الديمقراطية كامالا هاريس، والتي تشغل منصب نائب الرئيس الحالي، اتجهت الأنظار صوب جورجيا والتي تعد أحد أهم الولايات المتأرجحة.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس، أن ترامب كان متقدمًا بفارق حوالي 120 ألف صوت، بعد فرز 90% من الأصوات.

وشارك أكثر من 4 ملايين ناخب؛ والنتيجة غالبا كانت التقاسم؛ ولكن ترامب أقرب إلى الحسم.

ويعد ترامب على بُعد خطوات من العودة إلى البيت الأبيض؛ إذ حقق حتى الآن 230 صوتا من المجمع الانتخابي؛ وتفيد المؤشرات بتقدمه في أغلب الولايات المتأرجحة؛ بينما رصيد كامالا هاريس 210 أصوات.

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