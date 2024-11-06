سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عثرت الشرطة الأمريكية، على مظروف اقتراع يحتوي على مادة بيضاء، في مقاطعة سولت ليك؛ عاصمة ولاية يوتا.

وبحسب الشرطة، تم عزل الظرف واختباره وتبين أنه غير ضار؛ وفقًا لأسوشيتد برس.

وأشادت نائبة حاكم ولاية يوتا ديدري هندرسون، التي تشرف على الانتخابات على مستوى الولاية، بموظفي المقاطعة لتصرفهم السريع لضمان سلامة المتواجدين في المنطقة.

وقال هندرسون: "سيتم التحقيق في هذه الحادثة بشكل كامل. وأي شخص يحاول ترهيب العاملين في الانتخابات أو تعطيل إدارة الانتخابات بأي شكل من الأشكال يمكن أن يتوقع مواجهة اتهامات جنائية".

ويترقب العالم نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024؛ بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، ونظيرها الديمقراطي الرئيس السابق دونالد ترامب؛ وتتجه الأنظار صوب 7 ولايات متأرجحة أساسية في تحديد نتيجة السباق الرئاسي.

تشمل هذه الولايات الرئيسية بنسلفانيا (19 صوتا انتخابيا)، وكارولينا الشمالية (16)، وجورجيا (16)، وميشيغان (15)، وأريزونا (11)، وويسكونسن (10)، ونيفادا (6)، بإجمالي 93 صوتا للهيئة الانتخابية.

يحتاج المرشح إلى 270 صوتا على الأقل من أصل 538 صوتا انتخابيا للفوز في الانتخابات.

سينتهي الاقتراع في هذه الولايات بين الساعة 19:00 و22:00 بالتوقيت الشرقي (من 00:00 إلى 03:00 بتوقيت غرينتش).