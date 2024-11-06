أسماء جلال تعيد فتح حسابها على إنستجرام

أعادت الفنانة أسماء جلال، فتح حسابها على "إنستجرام"، بعد إغلاقه مؤقتا، إثر تعرضها لانتقادات على خلفية صورة جمعتها بالفنانة أمينة خليل.

وكانت الفنانة أمينة خليل، قد نشرت صورة عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت فيها الفنانة أسماء جلال مرتدية الحجاب، كإحدى معجباتها وقتها.

وأثارت الصورة جدلا واسعا، حيث وجه البعض انتقادات للفنانة أسماء جلال بسبب تخليها عن الحجاب، ما دفع أمينة إلى حذف الصورة، وقامت أسماء بإغلاق حسابها على إنستجرام أيضا.

وعرض للفنانة أسماء جلال فيلم "الفستان الأبيض" بالدورة الأخيرة لمهرجان الجونة السينمائي، والذي يشارك في بطولته: "ياسمين رئيس، وأحمد خالد صالح، وميمي جمال، وهو من تأليف وإخراج جيلان عوف".