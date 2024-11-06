الائتلاف الحاكم في ألمانيا يواجه اختبارا مصيريا بسبب أزمة الموازنة

يواجه ائتلاف المستشار الألماني أولاف شولتس، المكون من ثلاثة أحزاب، أصعب اختبار لوحدته منذ وصوله إلى السلطة في عام 2021، حيث يهدد الخلاف حول الميزانية بتفكك الحكومة.

ومن المقرر عقد سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى اليوم الأربعاء لتحديد ما إذا كان الائتلاف الوسطي- الذي يضم حزب المستشار شولتس، الديمقراطي الاشتراكي، وشريكيه حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر- يتمتع بأرضية مشتركة كافية للاستمرار في الحكم معا حتى الانتخابات المقبلة المقررة في سبتمبر 2025.

وجاءت مشكلات الميزانية، إلى جانب العديد من الخلافات والتوترات الأخرى بين قادة الائتلاف، لتثير تكهنات استمرت على مدار أسابيع بأن ألمانيا قد تتجه إلى إجراء انتخابات مبكرة.

والنقطة الخلافية الرئيسية هي كيفية سد العجز الواسع في موازنة 2025، وكيفية إعادة الاقتصاد الألماني المتعثر إلى مسار النمو، حيث يواجه عاما آخر من الركود.