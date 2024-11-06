جمال الغندور: صاحب التسريب الصوتي غير أمين ويجب محاسبته

علق الخبير التحكيمي جمال الغندور، على تسريب المحادثة بين طاقم تحكيم مباراة الزمالك والبنك الأهلي وحكم تقنية الفيديو.

وقال جمال الغندور في مداخلة هاتفية لبرنامج «ستاد المحور» :"في البداية احب أن أوضح أن من بداية تطبيق تقنية الفيديو، أصبحت جزء من القانون ولها محددات ولا يستطيع أحد أن يغير في هذا القانون".

وتابع:"هناك عدم أمانه أن يخرج تسريب لمحادثات بين طاقم التحكيم كما حدث، كان هناك مطالب في مواسم سابقة من بعض الأندية للاستماع لما يدور بين حكم الساحة وحكم تقنية الفيديو وهذا غير قانوني".

وأضاف:" من سرب هذا التسريب إذا كان حكم حالي أو حكم سابق أو مسؤول من لجنة الحكام، لا يستحق أن يتم وصفه بتلك الصفات فهو غير آمين ".

وأكمل:" إذا كنت رئيسًا للجنة الحكام لم يكن سيحدث ما حدث، وإذا حدث لن استطيع النوم إلا بعد حل تلك الأزمة والوصول لمتسبب في ذلك ومحاسبته".

واختتم:"في إنجلترا يتم بث المحادثات الصوتية بين حكم الساحه وحكم تقنية الفيديو إذا كان هناك خطأ واضح وتم الإعتراف به من لجنة الحكام ولكن هل تضمنوا لي رد فعل الأندية المصرية إذا تم تطبيق ذلك؟".