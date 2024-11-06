ردود فعل عالمية على نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024

سارع زعماء العالم إلى تهنئة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بعد أن أعلن فوزه على منافسته كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وهو ما يعد تتويجا لعودة سياسية مذهلة بعد أربع سنوات من مغادرته البيت الأبيض.

• وفيما يلي مقتبسات لبعض المهنئين من أنحاء العالم:

- فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا

قال زيلينسكي على موقع إكس "أقدر تعهد الرئيس ترامب بنهج السلام من خلال القوة في الشؤون العالمية. هذا هو المبدأ الذي يمكن أن يؤدي عمليا إلى تحقيق السلام العادل في أوكرانيا"، وفقا لوكالة رويترز.

- بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل

كتب نتنياهو على حسابه على موقع إكس: "تهانينا على أعظم عودة في التاريخ! عودتك التاريخية إلى البيت الأبيض تقدم بداية جديدة لأمريكا وتجدد الالتزام بالتحالف العظيم بين إسرائيل وأمريكا. هذا انتصار كبير! في الصداقة الحقيقية".

- ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند

قال مودي في منشور على إكس "أهنئك من أعماق قلبي يا صديقي... على فوزك التاريخي في الانتخابات. وبينما تبني على نجاحات ولايتك السابقة، أتطلع إلى تجديد تعاوننا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الهند والولايات المتحدة. فلنعمل سويا من أجل تحسين أحوال شعبينا وتعزيز السلام والاستقرار والازدهار العالمي".

- إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا

كتب ماكرون، على موقع إكس "تهانينا للرئيس دونالد ترامب. نحن مستعدون للعمل معا كما عرفنا كيف نفعل خلال أربع سنوات. بقناعاتك وقناعاتي. بالاحترام والطموح. من أجل المزيد من السلام والازدهار".

- شيجيرو إيشيبا رئيس وزراء اليابان

قال رئيس وزراء اليابان شيجيرو إيشيبا للصحفيين: "أود أن أقدم تهنئتي المخلصة لفوز السيد ترامب. وأقدم أيضا احترامي للاختيار الديمقراطي للشعب الأمريكي".

وأضاف "من الآن فصاعدا أود أن أعمل بشكل وثيق مع السيد ترامب الذي سيصبح الرئيس المقبل من أجل رفع التحالف الياباني الأمريكي والعلاقات بين البلدين إلى مستوى أعلى. سنبذل جهودا لإنشاء نقطة اتصال سريعة مع السيد ترامب في المستقبل".

- جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا

قال رئيس وزراء كندا جاستن ترودو: "تهانينا لدونالد ترامب على انتخابه رئيسا للولايات المتحدة. الصداقة بين كندا والولايات المتحدة يحسدها العالم".

وأضاف: "أعلم أن الرئيس ترامب وأنا سنعمل معا لخلق المزيد من الفرص والرخاء والأمن لبلدينا".

- رجب طيب أردوغان، رئيس تركيا

"أهنئ صديقي دونالد ترامب الذي انتخب رئيسا للولايات المتحدة مرة أخرى بعد معركة كبيرة في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي هذا العصر الجديد الذي سيبدأ باختيار الشعب الأمريكي، آمل أن تتعزز العلاقات التركية الأمريكية، وأن تنتهي الأزمات والحروب الإقليمية والعالمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والحرب بين روسيا وأوكرانيا، وأعتقد أنه سيتم بذل المزيد من الجهود من أجل عالم أكثر عدالة".

- أولاف شولتس، المستشار الألماني

قال في تصريح صحفي "أهنئ دونالد ترامب على انتخابه رئيسا للولايات المتحدة. لقد عملت ألمانيا والولايات المتحدة معا بنجاح لفترة طويلة لتعزيز الرخاء والحرية على جانبي الأطلسي. وسنواصل القيام بذلك لصالح مواطنينا".

- السعودية

قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية على منصة إكس "خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان السيد دونالد جي ترامب بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية".

- كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني

وقال رئيس الوزراء البريطاني: "تهانينا للرئيس المنتخب ترامب على فوزك التاريخي في الانتخابات. أتطلع إلى العمل معك في السنوات المقبلة. وباعتبارنا أقرب الحلفاء، فإننا نقف جنبا إلى جنب في الدفاع عن قيمنا المشتركة المتمثلة في الحرية والديمقراطية".

- مارك روته، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، في منشور على موقع إكس: "هنأت للتو دونالد ترامب على انتخابه رئيسا للولايات المتحدة. ستكون قيادته مرة أخرى مفتاحا للحفاظ على قوة تحالفنا. أتطلع إلى العمل معه مرة أخرى لتعزيز السلام من خلال القوة من خلال حلف شمال الأطلسي".

- لاي تشينغ-تي رئيس تايوان

قال الرئيس التايواني لاي تشينغ-تي على منصة إكس "خالص التهاني للرئيس المنتخب دونالد ترامب على فوزه. أنا واثق من أن الشراكة طويلة الأمد بين تايوان والولايات المتحدة، والتي بنيت على القيم والمصالح المشتركة، ستستمر كحجر زاوية للاستقرار الإقليمي وتؤدي إلى مزيد من الرخاء لنا جميعا".

- جورجا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا

في منشور على موقع إكس، قدمت ميلوني "أصدق تهانيها" لترامب، وقالت إن إيطاليا والولايات المتحدة يربطهما "تحالف لا يتزعزع".

وأضافت "إنها رابطة استراتيجية، وأنا على يقين من أننا سنعززها الآن بشكل أكبر".

- بيدرو سانتشيث، رئيس الوزراء الإسباني

قال سانتشيث في منشور على إكس "تهانينا لدونالد ترامب على فوزك وانتخابك الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة. سنعمل على تعزيز علاقاتنا الثنائية الاستراتيجية وعلى شراكة قوية عبر الأطلسي".

- أورسولا فون دير لاين، رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي

"أهنئ بحرارة دونالد جيه ترامب على انتخابه الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية. وأتطلع إلى العمل مع الرئيس ترامب مرة أخرى لدفع جدول أعمال قوي عبر الأطلسي.

"فلنعمل معا على إقامة شراكة عبر الأطلسي تستمر في تحقيق الأهداف المرجوة لمواطنينا. ملايين الوظائف والمليارات من التجارة والاستثمار على جانبي الأطلسي تعتمد على ديناميكية واستقرار علاقتنا الاقتصادية".

- الملك عبد الله الثاني ملك الأردن

قال الملك عبد الله الثاني: "أطيب التهاني للرئيس دونالد ترامب على فوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية. ونتطلع إلى العمل معكم مرة أخرى لتعزيز الشراكة الطويلة الأمد بين الأردن والولايات المتحدة، في خدمة السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي للجميع".

- لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس البرازيل

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا "أهنئ الرئيس دونالد ترامب على فوزه بالانتخابات وعودته إلى رئاسة الولايات المتحدة".

وأضاف "الديمقراطية هي صوت الشعب ويجب احترامها دائما. يحتاج العالم إلى الحوار والعمل المشترك لتحقيق المزيد من السلام والتنمية والازدهار. أتمنى للحكومة الجديدة التوفيق والنجاح".

- سيريل رامابوسا رئيس جنوب أفريقيا

قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا "أتطلع إلى مواصلة الشراكة الوثيقة والمفيدة للطرفين بين بلدينا في جميع مجالات تعاوننا".

وأضاف "في الساحة العالمية، نتطلع إلى رئاستنا لمجموعة العشرين في عام 2025، حيث سنعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة التي ستخلفنا في رئاسة المجموعة في عام 2026".