دورتموند يحقق فوزا صعبا أمام شتورم جراتس في دوري أبطال أوروبا

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انتزع بوروسيا دورتموند فوزا ثمينا أمام ضيفه شتورم جراتس النمساوي، بهدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء.

وسجل دونيل مالين هدف المباراة الوحيد لدورتموند في الدقيقة 85، ليتعافى وصيف الموسم الماضي من خسارته الثقيلة أمام ريال مدريد، حامل اللقب، بنتيجة 2 / 5 في الجولة الماضية.

ورفع الفريق الألماني رصيده بهذا الفوز إلى 9 نقاط في المركز الرابع حققها من 3 انتصارات، مقابل خسارة، بينما استمر شتورم جراتس بلا رصيد بعد 4 هزائم متتالية ليقبع في المركز 32 بجدول المسابقة.

ويحل بوروسيا دورتموند ضيفًا على فريق دينامو زغرب الكرواتي، لحساب منافسات الجولة الخامسة بينما سيلعب شتورم جراتس على أرضه أمام جيرونا الإسباني.