قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن نهر النيل هو نهر دولي وينطبق عليه القانون الدولي، وذلك في معرض حديثه عن أزمة سد النهضة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مع نظيره الكاميروني، في القاهرة، اليوم الأربعاء، أنه لهذا السبب ذهبت مصر إلى مجلس الأمن ليضطلع بمسئولياته.

وأكد أن استمرار المشكلة يمثل تهديدًا للأمن والسلم والدولي.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد صرح بأن دول المصب ستواجه تحديًا مع مرحلة تشغيل سد النهضة، لافتًا إلى تخطي مرحلة البناء وملء السد.

وقال خلال مؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية، اليوم الأربعاء، إن تصريحات نظيره الإثيوبي آبي أحمد، بشأن سد النهضة وعدم القبول بوقوع ضرر على مصر والسودان، أمر جيد لكنه بحاجة إلى تنفيذ.

وأضاف: «بدل ما يكون تصريح نطالب أن يوضع في صورة اتفاق تلتزم به الدول، ونؤكد أننا لسنا ضد التنمية في أي دولة إفريقية، وبالأحرى دول حوض النيل».

ولفت إلى إعلان مصر تقديم التمويل لمشروعات تنموية في دول حوض النيل، ولكن بما لا يضر بمصالح مصر المائية.