لا شك أن فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، بولاية رئاسية جديدة من شأنه أن يخلف آثاراً ضخمة داخلية وخارجية، على العلاقات التجارية الأمريكية وتغير المناخ، والحرب في أوكرانيا، وأزمات الشرق الأوسط والمركبات الكهربائية، والضرائب والهجرة غير النظامية.

وغالبًا ما كان ترامب يتخطى التفاصيل، لكن من خلال أكثر من عام من التصريحات السياسية والبيانات المكتوبة، يمكن تحديد أجندة واسعة النطاق تمزج بين النهج المحافظ التقليدي للضرائب والقضايا الثقافية مع ميل أكثر شعبوية للتجارة وتحول في الدور الدولي لأمريكا. ومن شأن أجندته أيضًا تقليص جهود الحكومة الفيدرالية في مجال الحقوق المدنية وتوسيع الصلاحيات الرئاسية.

وفي حين أن بعض مقترحاته تتطلب موافقة الكونجرس، تناول الإعلام الأمريكي أهم السياسات التي قال ترامب إنه سيسعى إلى تطبيقها في ولايته الثانية التي تستمر أربع سنوات.

• الترحيل وحظر السفر

وفقا لوكالة "رويترز"، تعهد ترامب بإعادة فرض سياساته التي بدأها في فترة ولايته الأولى والتي تستهدف المعابر الحدودية غير القانونية والمضي قدمًا في فرض قيود جديدة شاملة.

كما تعهد بالحد من وصول اللاجئين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك والشروع في أكبر عملية ترحيل في تاريخ أمريكا، والذي من المرجح أن يؤدي إلى تحديات قانونية ومعارضة من الديمقراطيين في الكونجرس.

وقال إنه سيوظف الحرس الوطني، وإذا لزم الأمر، القوات الفيدرالية، لتحقيق هدفه، ولم يستبعد إنشاء معسكرات اعتقال للتعامل مع الأشخاص المفترض ترحيلهم.

وقال ترامب، إنه سيسعى إلى إنهاء المواطنة التلقائية للأطفال المولودين لمهاجرين، وهي الخطوة التي من شأنها أن تتعارض مع التفسير طويل الأمد للتعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة. كما اقترح إلغاء الوضع القانوني المحمي لبعض المهاجرين القادمين من بعض البلدان مثل هايتي أو فنزويلا.

ويقول ترامب، إنه سيعيد فرض ما يسمى "حظر السفر" الذي يقيّد دخول الأشخاص من قائمة بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة إلى الولايات المتحدة، والذي أثار معارك قانونية متعددة خلال ولايته الأولى.

وترى وكالة "أسوشيتد برس" أنه في المجمل، لن يعمل على الحد من الهجرة غير النظامية فحسب، بل سيعمل أيضًا على تقليص الهجرة بشكل عام.

• التخلص من برامج التنوع

ذكرت "رويترز" أن ترامب تعهد بإلزام الكليات والجامعات الأمريكية "بالدفاع عن التقاليد الأمريكية والحضارة الغربية" وتطهيرها من برامج التنوع. وقال إنه سيوجه وزارة العدل لمتابعة قضايا الحقوق المدنية ضد المدارس التي تشارك في التمييز العنصري.

وفي المدارس الابتدائية والثانوية، سيدعم ترامب البرامج التي تسمح للآباء باستخدام الأموال العامة للتعليم الخاص أو الديني.

يريد ترامب أيضًا إلغاء وزارة التعليم الفيدرالية، وترك الولايات في السيطرة على التعليم.

• الضرائب

وفقا لـ"أسوشيتد برس"، تميل سياسات ترامب الضريبية على نطاق واسع نحو الشركات والأمريكيين الأثرياء. ويرجع هذا في الغالب إلى وعده بتمديد إصلاحه الضريبي للعام 2017، مع بعض التغييرات البارزة التي تشمل خفض معدل ضريبة دخل الشركات إلى 15% من 21% الحالي.

ويشمل ذلك أيضًا التراجع عن زيادات ضريبة الدخل التي فرضها الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، على أغنى الأمريكيين وإلغاء ضرائب قانون خفض التضخم التي تمول تدابير الطاقة التي تهدف إلى مكافحة تغير المناخ.

ورغم هذه السياسات، ركز ترامب بشكل أكبر على المقترحات الجديدة التي تستهدف الأمريكيين من الطبقة العاملة والمتوسطة، مثل إعفاء الإكراميات المكتسبة وأجور الضمان الاجتماعي وأجور العمل الإضافي من ضريبة الدخل.

لكن من الجدير بالملاحظة أن اقتراحه بشأن الإكراميات، اعتمادًا على الكيفية التي قد يعتمدها الكونجرس، قد يمنح تخفيضًا ضريبيًا خلفيًا لأصحاب الأجور الأعلى من خلال السماح لهم بإعادة تصنيف جزء من أجورهم كدخل إكراميات، وهو احتمال قد يؤدي في أقصى حالاته إلى رؤية مديري صناديق التحوط أو كبار المحامين يستغلون سياسة يصفها ترامب بأنها مصممة لخوادم المطاعم، وسقاة البار، وغيرهم من عمال الخدمات.

• الإجهاض

بالنسبة للإجهاض، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن تعيين ترامب لقضاة المحكمة العليا أدى إلى إنهاء الحماية الفيدرالية للإجهاض. وقال إنه لن يوقع على حظر الإجهاض الفيدرالي، لكن يجب السماح للولايات بسن أي قيود تختارها.

• الرسوم الجمركية والتجارة

وفقا لـ"أسوشيتد برس"، يتمثل موقف ترامب من التجارة الدولية في عدم الثقة في الأسواق العالمية باعتبارها ضارة بالمصالح الأمريكية. ويقترح فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و20% على السلع الأجنبية، وفي بعض الخطب ذكر نسبًا أعلى.

ويعد ترامب بإعادة فرض أمر تنفيذي صادر في أغسطس 2020 يتطلب من إدارة الغذاء والدواء شراء الأدوية "الأساسية" فقط من الشركات الأمريكية. كما يتعهد بمنع عمليات شراء "أي بنية أساسية حيوية" في الولايات المتحدة من قبل المشترين الصينيين.

• السياسة الخارجية

انتقد ترامب التحالفات الدولية مثل حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وقال ترامب إن بلاده ستعيد النظر بشكل أساسي في "غرض الناتو ومهمته".

وأكد أنه سيشجع روسيا على غزو دولة عضو إذا لم يعتقد أن هذه الدولة تدفع ما يكفي من المال للدفاع عنها. وأوضح أنه متردد في إرسال المزيد من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا وقال إنه يريد "القضاء" على اعتماد الولايات المتحدة الاقتصادي على الصين، بحسب "نيويورك تايمز".

ووفقا لـ"أسوشيتد برس"، أعرب ترامب عن دعمه لإسرائيل في حربها ضد حماس في غزة لكنه حثها على إنهاء هجومها. ومن المتوقع أن يواصل ترامب سياسة إدارة بايدن في تسليح إسرائيل.

وقال ترامب، إنه إذا أصبح رئيسًا، فسوف "يوقف المعاناة والدمار في لبنان"، لكنه لم يذكر كيف سيحقق ذلك، بحسب شبكة الحرة الإخبارية.

واقترح بناء "قبة حديدية" - درع دفاع صاروخي ضخم مشابه لإسرائيل - فوق الولايات المتحدة القارية بأكملها.

كما طرح ترامب، فكرة إرسال قوات مسلحة إلى المكسيك لمحاربة عصابات المخدرات واستخدام البحرية الأمريكية لتشكيل حصار على ذلك البلد لوقف تهريب المواد المخدرة مثل الفنتانيل وغيره.

• التغير المناخي

وفقا لـ"نيويورك تايمز"، ينكر ترامب صحة علم المناخ، ويحتقر الطاقة المتجددة، ويدافع عن الإنتاج غير المحدود للوقود الأحفوري. وألغت إدارته أكثر من 100 لائحة لحماية البيئة، ويخطط لتطبيق أجندة مماثلة في عهدته الجديدة.

• تطهير البيروقراطية الفيدرالية

ذكرت "أسوشيتد برس" أن ترامب سيسعى إلى تقليص ما يسميه "الدولة العميقة"، وهم الموظفون الفيدراليون المهنيون الذين يقول إنهم يلاحقون أجنداتهم الخاصة سراً، من خلال أمر تنفيذي من شأنه إعادة تصنيف الآلاف من العمال من أجل طردهم. ومن المرجح أن يتم الطعن في ذلك في المحكمة.

وسينشئ لجنة كفاءة حكومية مستقلة برئاسة مؤيده الملياردير إيلون ماسك لاستئصال الهدر في الحكومة الفيدرالية. ولم يوضح بالتفصيل كيف ستعمل الهيئة. ولدى الحكومة بالفعل هيئات رقابية مثل مكتب الإدارة والميزانية والمحققين العامين في الوكالات الفيدرالية.

وسيتخذ ترامب إجراءات صارمة ضد المبلغين الفيدراليين، الذين عادة ما يكونون محميين بالقانون، وسينشئ هيئة مستقلة "لمراقبة" وكالات الاستخبارات الأمريكية.

• مجتمع الميم عين والحقوق المدنية

ذكرت "رويترز" أن ترامب دعا إلى التراجع عن التركيز المجتمعي على التنوع والحماية القانونية لمجتمع الميم عين. كما دعا إلى إنهاء برامج التنوع والمساواة والإدماج في المؤسسات الحكومية، باستخدام التمويل الفيدرالي كوسيلة ضغط.

وفيما يتعلق بحقوق المتحولين جنسياً، وعد ترامب عمومًا بإنهاء "الذكور في الرياضة النسائية"، وهي ممارسة يصر، دون دليل، على أنها منتشرة على نطاق واسع.

ومن بين أفكار أخرى، سيتراجع ترامب عن سياسة إدارة بايدن المتمثلة في توسيع نطاق حماية الحقوق المدنية بموجب العنوان التاسع للطلاب المتحولين جنسياً، وسيطلب من الكونجرس أن يشترط الاعتراف بجنسين فقط عند الولادة.