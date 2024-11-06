 ترامب يقترب من البيت الأبيض.. 230 صوتا للجمهوري مقابل 192 لـ هاريس - بوابة الشروق
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ترامب يقترب من البيت الأبيض.. 230 صوتا للجمهوري مقابل 192 لـ هاريس

دونالد ترامب وكامالا هاريس
دونالد ترامب وكامالا هاريس

نشر في: الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - 6:42 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - 6:42 ص

اقترب المرشح الجمهوري دونالد ترامب، من العودة إلى البيت الأبيض؛ على حساب منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وفيما يلي نتائج أصوات المجمع الانتخابي حتى الآن.

ونوافيكم حتى الآن بالنتائج غير النهائية.

أولًا.. دونالد ترامب 230 صوتا

أوكلاهوما – 7 أصوات
مسيسيبي – 6 أصوات
تينيسي – 11 صوتًا
كنتاكي – 8 أصوات
إنديانا – 11 صوتًا
فلوريدا – 30 صوتًا
ألاباما – 9 أصوات
فيرجينيا الغربية – 4 أصوات
كارولاينا الجنوبية – 9 أصوات
نورث داكوتا - 3 أصوات
ساوث داكوتا - 3 أصوات
وايمنج - 3 أصوات
نيبراسكا - 3 أصوات
تكساس - 40 صوتا
لويزيانا - 8 أصوات
أوهايو - 17 صوتا
أركنساس - 6 أصوات
ميزوري - 10 أصوات
يوتا - 6 أصوات
مونتانا - 4 أصوات
كنساس - 6 أصوات
آيوا - 6 أصوات 
آيداهو - 4 أصوات


ثانيًا.. كامالا هاريس – 192 صوتًا

كونيكتيكت – 7 أصوات
ميريلاند – 10 أصوات
ماساتشوستس – 11 صوتًا
فيرمونت – 3 أصوات
رود أيلاند – 4 أصوات
إلينوي – 19 صوتًا
ديلوير – 3 أصوات
نيويورك – 28 صوتا
نيوجيرسي – 14 صوتا
كولورادو - 10 أصوات
كولومبيا - 3  أصوات
كاليفورنيا - 54 صوتا
واشنطن - 12 صوتا
أوريغون - 8 أصوات
نيو مكسيكو - 5 أصوات

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