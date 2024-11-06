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أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتصالا هاتفيا بدونالد ترامب بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وبحث نتنياهو وترامب «التهديد الإيراني لأمن إسرائيل»، حسبما أفاد مكتب رئيس الحكومة في بيان.

وجاء في البيان أن المحادثة كانت دافئة وودية، وأن هنّأ رئيس الوزراء ترامب على فوزه الانتخابي، واتفقا على العمل معا من أجل أمن إسرائيل.

وكان نتنياهو قد هنأ ترامب على فوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية أمام نائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس.

وقال نتنياهو في منشور عبر منصة إكس: «عزيزي دونالد وميلانيا ترامب، تهانينا على أعظم عودة في التاريخ.. عودتكما التاريخية إلى البيت الأبيض تعطي أمريكا بداية جديدة وتجدد التزامًا قويًا بالتحالف العظيم بين إسرائيل وأمريكا».