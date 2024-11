هنأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، المرشح الجمهوري دونالد ترامب، على إعلان الأخير فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024.

وأكدت في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأربعاء، أهمية العلاقات الأوروبية الأمريكية، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي وواشنطن «أكثر من مجرد حلفاء».

I warmly congratulate Donald J. Trump.



The EU and the US are more than just allies.



We are bound by a true partnership between our people, uniting 800 million citizens.



So let's work together on a strong transatlantic agenda that keeps delivering for them.