السعودية تطلق نظام المحكمة الذكية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية

أعلنت المملكة العربية السعودية، إطلاق نظام المحكمة الذكية بديوان المظالم التي تجمع كل إجراءات التقاضي عبر منصة واحدة.

ويعد هذا النظام فريدا من نوعه، إذ ينسجم مع تطلعات حكومة المملكة وحرصها على تطوير هذا الجهاز القضائي الذي يأتي ضمن منظور وطموح الرؤية الوطنية 2030 التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأكد المحامي الدولي السعودي كاتب الشمري، أن هذه الخطوة ستؤدي إلى خلق أجواء منافسة لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية، وخلق مناخ ملائم لأصحاب المصانع والشركات على القدوم للمملكة والاستثمار فيها والاستفادة من المزايا والخدمات التي تقدمها.

وقال الشمري، في تصريح خاص لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الخميس، إن التطورات التي شهدها القطاع القضائي بالمملكة خلال السنوات الأخيرة في المملكة أمر فريد من نوعه.

وأشار إلى أنه صار بالإمكان متابعة أي قضية مع حضور الجلسات من خلال منصة "ناجز"، أو منصة" معين" للقضايا الإدارية، كما أنه يمكن لأي مواطن أو مقيم التواصل مع أي جهة حكومية أو رسمية من خلال موقع "النفاذ" الوطني.

وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية 8ر22 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2025، بارتفاع بنسبة 5ر14% مقارنة بالعام الماضي، وبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية الجديدة في النصف الأول من العام نحو 51 مليار ريال، وتجاوز رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر داخل الاقتصاد 1023.8 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من 2025.