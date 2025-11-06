تويوتا تكشف عن النموذج الاختباري سيون 01

كشفت شركة تويوتا موتور كورب أكبر منتج سيارات في اليابان عن النموذج الاختباري للسيارة الجديدة سيون 01 وهي سيارة جديدة للطرق الوعرة مصممة لجذب عشاق المغامرة واستعراض القدرات الهندسية والابتكارية لدى تويوتا.

وأشارت الشركة إلى أن السيارة الاختبارية مزودة بمحرك شحن تربو ذي 4 اسطوانات بقوة تزيد على 300 حصان. ويحقق أداء قويا مع إمكانية العمل على وضع الصامت حصريا لضمان الهدوء والقيادة باستخدام محرك كهربائي كليا.

كما تتميز السيارة سيون 01 بقدرتها على خوض سباقات السرعة العالية، والسير في الطرق الصخرية، والتضاريس الوعرة بفضل نظام تعليقها المتطور وتصميمها المتوازن. كما تتضمن قفص أمان جاهز للسباقات ومتوافق مع معايير الاتحاد الدولي للسيارات "إف.آي.أيه" ومكونات تويوتا المتينة المناسبة لتحمل الظروف القاسية.

وابتكر فريق كالتي للتصميم التابع لشركة تويوتا في الولايات المتحدة هذه السيارة النموذجية، التي تجمع بين الأداء والكفاءة والحرفية. وتم عرض السيارة الاختبارية لأول مرة في معرض إس.إي.إم.أيه في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الذي بدأ يوم الثلاثاء الماضي ويستمر حتى غدا الجمعة، مسلطة الضوء على رؤية تويوتا لمركبات مغامرات مستدامة وعالية الأداء.