نائب محافظ مطروح يتفقد الحملة الميكانيكية: حريصون على كفاءة المعدات ودعم جهود النظافة

تفقد الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح الحملة الميكانيكية لمجلس مدينة مرسى مطروح، للوقوف على حالة المعدات والاطلاع على احتياجاتها من أعمال الصيانة والتجديد بما يضمن استمرار كفاءتها في دعم منظومة النظافة والتعامل مع الأزمات والكوارث.

وخلال الزيارة؛ أكد نائب محافظ مطروح، حرص المحافظ على متابعة أوضاع العاملين والمعدات أولًا بأول، حيث التقى بسائقي ومشغلي المعدات، وحثّهم على العمل بروح الفريق الواحد، مؤكدًا أهمية دورهم في رفع كفاءة الأداء الميداني والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

واستمع إلى آراء ومقترحات العاملين حول تطوير منظومة العمل وتذليل العقبات التي تواجههم، مشيدًا بجهودهم في دعم حملات النظافة ورفع المخلفات اليومية، ومؤكدًا حرص المحافظة على توفير الاحتياجات اللازمة لاستمرار العمل بأعلى مستوى من الكفاءة.