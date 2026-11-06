تشارك المكتبة المتنقلة التابعة لمكتبة مصر الجديدة العامة، غدا، في فعاليات مبادرة «شارع الفن»، التي أطلقتها محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة الثقافة، بهدف نشر الفنون والثقافة في الفضاءات العامة والوصول بالأنشطة الثقافية إلى مختلف فئات المجتمع.

وقالت الدكتورة إيمان مهدي، مدير مكتبة مصر الجديدة العامة، إن مشاركة المكتبة المتنقلة تأتي في إطار ترسيخ ثقافة القراءة وتشجيع حب المطالعة، إلى جانب نقل الفنون والأنشطة الثقافية من القاعات المغلقة إلى الشوارع والميادين، بما يتيح للأطفال والشباب فرصة التفاعل معها.

وأوضحت مهدي، أن المكتبة المتنقلة عبارة عن حافلة كبيرة مجهزة بمجموعة مختارة من الكتب في مختلف المجالات، وتضم رفوفا لعرض الكتب، إلى جانب أماكن مخصصة للقراءة وجلوس الزوار.

وتتضمن فعاليات «شارع الفن» مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية، من بينها عروض الرسم والعزف والغناء والرقص، وعروض الكاريكاتير وعرائس الماريونيت، فضلا عن ورش الفنون التشكيلية والحكي والرسم على وجوه الأطفال.