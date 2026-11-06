لبنى خفاجي ترسم بورتريهات الأطفال وسط أسرهم في مهرجان «توت توت»

شاركت الرسامة لبنى خفاجي في فعاليات مهرجان «توت توت» لكتب الأطفال، برسم بورتريهات للصغار، خلال اليوم الثاني المخصص للجمهور، وسط حضور كثيف للأطفال وأسرهم بالمعهد الفرنسي بالمنيرة.

وجلست خفاجي في حديقة المعهد، تحمل أوراقها ولوحة الرسم، بينما جلس الأطفال أمامها لترسم ملامحهم، وتجمع حولها عدد من الصغار وأولياء الأمور لمتابعة انتقال تفاصيل الوجوه إلى الورق.

ومنحت التجربة الأطفال فرصة لمتابعة رسم صورهم مباشرة؛ إذ جلست إحدى الطفلات أمام خفاجي، بينما انشغلت الرسامة بتحديد ملامح وجهها وتفاصيلها، قبل أن ترفع البورتريه أمامها، وسط متابعة المحيطين وحرص بعضهم على توثيق اللحظة بالهاتف.

وأضاف رسم البورتريهات حضورًا فنيًا إلى أنشطة المهرجان، وأصبح الأطفال أنفسهم موضوع الرسوم، في لقاء مباشر بينهم وبين الرسامة، يتيح لهم مشاهدة خطوات تكوين الصورة.

وتأتي مشاركة لبنى خفاجي ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان «توت توت»، المقامة تحت عنوان «الحواديت رحلات»، والتي تجمع بين الكتب والحكي والفنون والأنشطة التفاعلية للأطفال وأسرهم.

تأسس مهرجان «توت توت» لكتب الأطفال بمشاركة «صادكو»، ومكتبة «تنمية»، و«حادي بادي»، و«مرح لكتب الأطفال»، و«سترايبس آند كروز»، ويُقام بدعم من «أطفال الشروق»، برئاسة مدير النشر أميرة أبو المجد، والسفارة الفرنسية في مصر، والمعهد الفرنسي بمصر، و«LINK KGB Scholars»، و«أفلام سين»، و«عالية».