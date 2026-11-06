بورسعيد تودع مصطفى خضير فارس الخط العربي

ودعت محافظة بورسعيد الدكتور مصطفى خضير، أحد أعلام الخط العربي في مصر والوطن العربي الملقب بشيخ الخطاطين المصريين.

شارك في وداع الدكتور مصطفى خضير، حشد من الوسط الفني والثقافي والأدبي والاجتماعي، وعدد من ممثلي المجتمع المدني والأهلي بمحافظة بورسعيد.

ومن أهم ألاعمال الفنية لخضير، كتابة القرآن الكريم للتليفزيون المصري في ٦٠٠٠ لوحة وكتابة المصحف 7 مرات، وكتابة كسوة الكعبة المشرفة عام١٩٨٢ بالمملكة العربية السعودية، كما تم تكريمه بجائزة الدولة التشجيعية عام ١٩٨٤، وبمهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا، وله معرض دائم بالقاهرة بمنطقه الجمالية خاص به يضم أهم أعماله الفنية المتميزة.

كما أنشأ خضير أكاديمية الخط العربي بمنطقه باب اللوق بوسط مدينة القاهرة، وأصدر كتاب إبداعات خطيه من وحي القران الكريم عام ٢٠٠٩، كما كان يشارك بأفكاره أفراد عائلة خضير الشهيرة، فى عمل دميه اللمبي في مناسبة الاحتفال بيوم شم النسيم، والتي كانت تقام بمعرض مسرح لجمهور المواطنين بنطاق حي العرب.

تم دفن الفقيد الراحل الكبير بمدافن الأسرة بمقابر بورسعيد القديمة.