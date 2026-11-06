البرلمان العربي يدعو لاتخاذ موقف دولي حازم لوقف الاعتداءات الحوثية على السعودية

أدان البرلمان العربي بأشد العبارات المحاولة الإرهابية التي أقدمت عليها الميليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاق صاروخ باليستي باتجاه منطقة المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، وكذلك محاولة الاعتداء بطائرة مسيّرة بمنطقة مكة المكرمة، التي أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراضهما وتدميرهما، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات تمثل تهديدًا مباشرًا لأمن المملكة، ومخالفةً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد البرلمان العربي أن محاولات استهداف المناطق المقدسة، بما تحظى به من مكانة دينية عظيمة في وجدان الأمة الإسلامية، تمثل تجاوزًا خطيرًا لحرمة المقدسات الإسلامية، واستفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم، مشددًا على أن المساس بأمن هذه المناطق وسلامة سكانها أمر مرفوض، ويستوجب موقفًا دوليًا حازمًا للتصدي لمثل هذه التهديدات ومنع تكرارها.

وأعرب البرلمان العربي عن تضامنه الكامل ووقوفه الثابت إلى جانب المملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، ودعمه لجميع الإجراءات والتدابير المشروعة التي تتخذها لحماية أمنها الوطني وصون سيادتها وسلامة أراضيها ومقدساتها، وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسئولياتهما القانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف دولي حازم لوقف الاعتداءات الحوثية الإرهابية المتكررة، ومحاسبة المسئولين عنها، والتصدي لكل ما من شأنه تهديد أمن المملكة واستقرار المنطقة.