لافروف: لن ننشر أسلحتنا في أي منطقة قبل أن تظهر فيها صواريخ أمريكية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن موسكو لن تنشر أسلحة مشمولة بمعاهدة الصواريخ القصيرة ومتوسطة المدى في أي منطقة، قبل أن تظهر هناك صواريخ أمريكية.

وقال لافروف عقب مباحثاته مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو في روما اليوم الجمعة: "نحن لن نكون أول من ينشر تلك الأنواع من الأسلحة في أي منطقة، شرط ألا تظهر هناك أنظمة مماثلة من صنع أمريكي"، بحسب موقع "روسيا اليوم"، الاخباري.

وتعليقا على اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الدول الغربية الامتناع عن نشر الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى في أوروبا، قال لافروف: "الغرب لم يبادر للرد على هذا المقترح، باستثناء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أعرب عن استعداده لبدء الحوار حول هذه القضية، وأنا أعتقد بأننا سنبدأ بذلك".

وأضاف أنه في حال لم يحظ المقترح الروسي بتأييد الدول الغربية، فإن موقف موسكو لن يتغير، مجددا التأكيد على أن روسيا لن تبادر إلى نشر الصواريخ في أوروبا، لكنها سترد بالمثل على الخطوات المتعلقة بإنتاج ونشر الأسلحة.