مدير الطيران المدني بجنوب السودان يصل القاهرة لاستكمال اتفاقيات النقل الجوي

وصل مساء أمس، سوبيك جون ديفيد، المدير التنفيذي لسلطة الطيران المدني الجنوب سوداني، على رأس وفد رفيع المستوى إلى مطار القاهرة الدولي، وكان في استقباله الدكتور أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني.

وتأتى هذه الزيارة في إطار تفعيل الاتفاقية الثنائية للنقل الجوي بين جمهورية مصر العربية وجنوب السودان، والتي تمت مناقشتها أثناء زيارة وفد وزارة الطيران المدني، برئاسة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، لجنوب السودان مطلع الشهر الماضي.

ومن المقرر أن يقوم رئيس سلطة الطيران الجنوب سوداني بعدة جولات تفقدية داخل قطاع الطيران المدني، وعمل عدة لقاءات مع قيادات وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة؛ لبحث سبل التعاون بين البلدين.