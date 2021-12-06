تايوان تفرض التطعيم الإلزامي ضد كورونا لـ24 جهة عمل بدءا من يناير المقبل

قررت تايوان، فرض التطعيم الإلزامي في 24 جهة عمل من بينها المؤسسات التعليمية ابتداء من الروضة إلى المرحلة الثانوية، ومنشآت الرعاية الاجتماعية بما فيها دور الرعاية النهارية، والمناطق الترفيهية كمراكز الألعاب المقنطرة وصالونات الكارتيه.

وقال مسؤولون في تايوان - وفقا لما أوردته صحيفة "فوكس تايوان" عبر موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين- إن ذلك يأتي كاستجابة لانتشار متحور (أوميكرون) في أرجاء العالم، موضحين أنهم سيطلبون من الجهات الموظفة في تلك المنشآت بدءا من الأول من يناير منع دخول الموظفين ما لم يمض 14 يوما على حصولهم على التطعيم التام، حيث سيتعين على الموظفين الذين لديهم استثناءات طبية إبراز نتائج فحوص بعدم إصابتهم بالفيروس أسبوعيا.