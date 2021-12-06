ووزير الأوقاف الجيبوتي: حريصون على الاستفادة من التجربة المصرية في مختلف المجالات

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نظيره الجيبوتي معالي الوزير مؤمن حسن بري وزير الشئون الإسلامية والثقافة والأوقاف بجمهورية جيبوتي صباح اليوم الأحد 5/ 12/ 2021م بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على رأس وفد رفيع المستوى يضم سعادة السفير أحمد علي بري سفير جمهورية جيبوتي بالقاهرة، والعقيد عثمان زيد الملحق العسكري، والصالح أحمد عبد الله مدير عام معهد الوسطية وثقافة السلام بجمهورية جيبوتي، لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارتين، وبخاصة فيما يتصل بدور الفكر الديني في مجال الثقافة.

وخلال اللقاء تم إطلاع معالي الوزير الجيبوتي على جهود وزارة الأوقاف المصرية في مواجهة الإرهاب والقضاء على الفكر المتطرف، ونشر الفكر الوسطي المستنير من خلال استحداث عدد من الصفحات والقنوات بلغت 28 موقعًا وصفحة وقناة وتطبيقا، بالإضافة إلى تطوير موقع الوزارة الإلكتروني لنشر صحيح الإسلام، وسحب البساط من مواقع الجماعات المتطرفة والمتشددة ومواجهة الكتائب الإلكترونية بالحجة والبرهان.

وسلم محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مؤمن حسن بري وزير الشئون الإسلامية والثقافة والأوقاف بجمهورية جيبوتي دعوة رسمية لحضور المؤتمر الثاني والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية المنعقد بالقاهرة في الفترة من 12-13 فبراير 2022م تحت عنوان: "عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي".

فيما أكد وزير الشئون الإسلامية والثقافة والأوقاف بجمهورية جيبوتي، أن الوزارة حريصة على الاستفادة من التجربة المصرية في مختلف المجالات.

وفي ختام اللقاء أهدى وزير الأوقاف المصري نظيره الجيبوتي المجموعة الأولى والثانية من سلسلة رؤية للفكر المستنير ومجموعة من أحدث إصدارات وزارة الأوقاف المصرية والتي نالت إعجابه، حيث أثنى عليها وعلى جهود الوزارة في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتم الاتفاق على تزويد جميع الأئمة بدولة جيبوتي بنسخ من هذه الإصدارات.