 المشاط: توفير صوامع القمح يحفاظ على السوق المحلي من تقلبات الأسعار - بوابة الشروق
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المشاط: توفير صوامع القمح يحفاظ على السوق المحلي من تقلبات الأسعار

أميرة عاصي وسارة حمزة
نشر في: الإثنين 6 ديسمبر 2021 - 12:25 م | آخر تحديث: الإثنين 6 ديسمبر 2021 - 12:25 م

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن تدشين صوامع خاصة بالقمح يعد جزءً رئيسيًا من الإصلاحات الهامة التي تهتم بها الحكومة المصرية، كما أن مصر تعتبر أكبر مستورد للقمح، ولكن لم يكن هناك سعة تخزينية كافية للقمح، مشيرة إلى أنه وضع حجر الأساس لصومعة الغلال ببورسعيد خلال شهر أكتوبر الماضي، وهي صومعة معدنية لتفريغ الغلال والأقماح.

جاء ذلك في كلمتها خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع 2021، والذي تنظمه شركة «المال جي تي إم»، تحت عنوان «كيف ينجو الاقتصاد المصري من فخ الركود العالمي».

وأضافت المشاط، أن الدولة لديها خطة ومشروع واضح في هذا المجال، مردفة: "ودورنا في الوزارة هو توفير التمويل اللازم".

وأشارت إلى أهمية توفير تلك الصوامع حيث إنها تساعد في الحفاظ على السوق المحلي من تقلبات الأسعار.

وذكرت أن هناك صناديق عربية طلبت الدخول في تمويلات لتدشين صوامع لتخزين القمح والغلال.


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