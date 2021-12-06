سجلت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الاثنين، 12 حالة إصابة جديدة بمتحور أوميكرون ليرتفع إجمالي حالات الإصابة به إلى 24 حالة.

وفي السياق نفسه قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي " كيم بو-كيوم" إن كوريا الجنوبية ستركز على احتواء متحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا حتى نهاية هذا العام حيث بدأت البلاد في فرض إجراءات مشددة للتباعد الاجتماعي لمكافحة كورونا وسط تزايد حصيلة الإصابات اليومية بكورونا.

وأكد كيم -حسبما ذكرت وكالة الأنباء يونهاب- أن تهديد متحور أوميكرون أصبح واضحا، رغم أنه لا أحد يملك فهما واضحا له، إلا أن ما يبدو مؤكدا هو أنه شديد العدوى.

ودعا رئيس الوزراء إلى إجراء فحوصات الحجر الصحي الشاملة على الوافدين من الخارج أثناء إجراء تتبع سريع للمخالطين للمصابين بمتحور أوميكرون.

في السياق ذاته، أعلن مصدر حكومي ياباني تأكيد ثالث حالة إصابة بمتغير أوميكرون من فيروس كورونا المستجد.

وقال المصدر -في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" اليوم- إنه تم رصد إصابة رجل كان قد سافر إلى إيطاليا بمتغير أوميكرون، موضحا أن الرجل دخل اليابان عبر مطار هانيدا في العاصمة طوكيو.