 رصد أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون في تايلاند - بوابة الشروق
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رصد أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون في تايلاند

أ ش أ
نشر في: الإثنين 6 ديسمبر 2021 - 9:49 ص | آخر تحديث: الإثنين 6 ديسمبر 2021 - 9:49 ص

أعلنت تايلاند، اليوم الاثنين، رصد أول حالة إصابة بمتحور "أوميكرون" لفيروس كورونا (كوفيد-19) على أراضيها.

ونقل راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية عن أوباس كارنكاوينبونج، المدير العام لإدارة مكافحة الأمراض، قوله إن الحالة لمواطن أمريكي يبلغ من العمر 35 عاما، وقد وفد إلى البلاد عبر إسبانيا يوم 29 نوفمبر الماضي، إلا أنه يعاني من أعراض بسيطة، فيما تعكف السلطات الصحية حاليا على فحص الأشخاص المخالطين للحالة المصابة.

وكانت تايلاند قد حظرت دخول المسافرين من 8 دول إفريقية، باعتبارها ذات مخاطر عالية فيما يتعلق بمتحور "أوميكرون"، اعتبارا من الشهر الجاري.


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