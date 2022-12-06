مصرع شاب صدمته سيارة مسرعة خلال عبوره الطريق في بولاق الدكرور

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لقى شاب مصرعه، بعدما صدمته سيارة مسرعة خلال عبوره الطريق في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بنزلة الشوربجي في منطقة بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أن سيارة مسرعة اصطدمت بشاب خلال عبوره الطريق، مما أسفر عن وفاته متاثرا بجراحه التي لحقت به، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم التحفظ على قائد السيارة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.