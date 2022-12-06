 مصرع شاب صدمته سيارة مسرعة خلال عبوره الطريق في بولاق الدكرور - بوابة الشروق
الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 3:46 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن فحص تجاوزات قناة الزمالك بعد حلقات رئيس النادي؟

النتـائـج تصويت

مصرع شاب صدمته سيارة مسرعة خلال عبوره الطريق في بولاق الدكرور

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد السلام
نشر في: الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 - 3:34 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 - 3:34 م

لقى شاب مصرعه، بعدما صدمته سيارة مسرعة خلال عبوره الطريق في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بنزلة الشوربجي في منطقة بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أن سيارة مسرعة اصطدمت بشاب خلال عبوره الطريق، مما أسفر عن وفاته متاثرا بجراحه التي لحقت به، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم التحفظ على قائد السيارة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك