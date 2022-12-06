مستشار الرئيس للصحة: لا نسجل وفيات بفيروس كورونا حاليا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن العالم ومنظمة الصحة العالمية لم يعلنا حتى اللحظة انتهاء جائحة كورونا، لافتًا إلى أن بعض الدول مازالت تشهد تذبذبًا في عدد الإصابات.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن مصر تسجل إصابات قليلة وبسيطة جدًا بفيروس كورونا، نافيًا تسجيل وفيات بـ«كوفيد – 19» الآن.



وأشار إلى أن الجائحة تقاس بشدة الحالات ودخول المستشفيات ونسب الوفيات، معقبًا: «ربنا كارمنا على مدار السنوات الماضية، نقول الحقيقة كاملة ولا نخفي شيئًا، الحالات قليلة وبسيطة الآن، ولكن لن نستطيع أبدًا إعلان انتهاء الوباء».



وناشد مستشار الرئيس للصحة، المواطنين الاستمرار في الوقاية والحذر، منوهًا إلى أن الموسم الحالي يشهد انتشارًا لحالات البرد والزكام والرشح والعطس، والإصابة بفيروسات الجهاز التنفسي.



وذكر أن هناك أنواعًا كثيرة من فيروسات الجهاز التنفسي، موضحًا أن أعراضها متشابهة وتتمثل في الرشح والعطس، والاحتقان في الأنف، والالتهاب في الحلق، والتكسير في الجسم، وبعض السعال.



ولفت إلى أن الغالبية الساحقة والكبيرة من الإصابات؛ تستجيب تمامًا للعلاج وتشفى تمامًا، مشددًا على أهمية الاهتمام بعلاج تلك الفيروسات؛ لأن عدم الاهتمام بها يؤدي إلى مضاعفات شديدة، خاصة في الجهاز التنفسي.