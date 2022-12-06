تختتم اليوم، الثلاثاء، منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم «قطر 2022»، حيث تقام آخر مباراتين في دور الـ16 المؤهل لربع النهائي، وتجمع المواجهة الأولى بين المنتخب المغربي ونظيره الإسباني في الخامسة مساءً على ملعب ستاد المدينة التعليمية، فيما تجمع المباراة الثانية بين البرتغال وسويسرا، في التاسعة مساءً على ملعب ستاد لوسيل.

وفي المباراة الثانية اليوم، يتطلع منتخبا البرتغال وسويسرا لإنهاء غيابهما عن دور الثمانية في نهائيات كأس العالم، وذلك عندما يلتقيان مساء اليوم، على ملعب لوسيل، بعدما ابتعدا عن دور الثمانية في المونديال لعدة سنوات.

ويسعى منتخب البرتغال، بقيادة نجمه المخضرم كريستيانو رونالدو، للعب في دور الثمانية بالمونديال للمرة الثالثة، بعدما بلغه في نسختي 1966 بإنجلترا و2010 في جنوب إفريقيا.

وفي ثامن مشاركاته بكأس العالم، صعد منتخب البرتغال لدور الـ16 في المسابقة للمرة الخامسة في تاريخه، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثامنة في مرحلة المجموعات بالنسخة الحالية برصيد 6 نقاط، عقب تحقيقه انتصارين مقابل خسارة وحيدة.

ورغم تصدره للمجموعة، لكن منتخب البرتغال، الذي تمثلت أبرز إنجازاته في كأس العالم بالحصول على المركز الثالث قبل 56 عاما، لم يقدم الأداء المأمول، خاصة رونالدو، الذي اختير ضمن التشكيلة الأسوأ في الدور الأول بمونديال قطر، وفقا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

واكتفى رونالدو بتسجيل هدف وحيد من ركلة جزاء خلال اللقاءات الثلاثة الأولى للبرتغال في البطولة، بل إنه ساهم في تسجيل منتخب كوريا الجنوبية هدفه الأول خلال لقاء المنتخبين، بعدما اصطدمت به الكرة لتتهيأ أمام كيم يونج جون، الذي أدرك التعادل للمنتخب الآسيوي في اللقاء، في حين لم يقدم أي تمريرة حاسمة لزملائه.

وأصبح رونالدو لا يحظى بالشعبية بين الجماهير البرتغالية، التي أبدت رغبتها في عدم تواجده بالقائمة الأساسية للفريق أمام سويسرا، وفقا لاستطلاع أجرته صحيفة «أبولا» البرتغالية مؤخرا.

وأعرب 70 % من المشاركين في الاستطلاع عن رغبتهم في الإبقاء على رونالدو في مقاعد البدلاء خلال باقي المونديال، لاسيما بعدما قرر سانتوس استبداله في جميع لقاءات البرتغال بدور المجموعات.

ورغم ذلك، يرغب رونالدو، الذي بات أول لاعب في التاريخ يهز الشباك في 5 نسخ متتالية بالمونديال، في العودة لإحراز هدف واحد على الأقل لمعادلة الرقم القياسي البرتغالي لأعلى حصيلة من أهداف كأس العالم المسجل باسم إيزيبيو، الذي سجل 9 أهداف في مونديال 1966 بإنجلترا، وهي النسخة الوحيدة للبطولة التي شارك فيها النجم الراحل.

وسجل رونالدو 8 أهداف مع منتخب البرتغال خلال 20 مباراة خاضها خلال مشواره بكأس العالم، الذي بدأ في نسخة عام 2006 بألمانيا.

في المقابل، حذر شيردان شاكيري، نجم المنتخب السويسري من الاستهانة برونالدو أو وضعه خارج الحسابات في المباراة، حيث قال «من غير المسموح أن ننحي رونالدو جانبا. أنه أحد أبرز نجوم كرة القدم في العالم بجانب الأرجنتيني ليونيل ميسي».

وتضع جماهير سويسرا آمالا عريضة على شاكيري في تحقيق حلمها بالصعود لدور الثمانية في كأس العالم للمرة الأولى منذ نسخة المسابقة التي جرت على الملاعب السويسرية عام 1954.

ولعب شاكيري دورا بارزا في تأهل منتخب سويسرا لدور الـ16 في المونديال للمرة السابعة في تاريخه والثالثة على التوالي، بعدما احتل الفريق المركز الثاني في ترتيب المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط من انتصارين وخسارة وحيدة.

وصنع شاكيري هدف سويسرا الوحيد، الذي أحرزه بريل إيمبولو خلال فوز الفريق على الكاميرون في الجولة الافتتاحية، لكنه غاب عن خسارة الفريق بالنتيجة ذاتها أمام البرازيل في الجولة الثانية، ثم عاد وافتتح التسجيل خلال الفوز 3-2 على صربيا في ختام لقاءات الفريق بدور المجموعات.

وتوعد مراد ياكين، المدير الفني لمنتخب سويسرا، المنتخب البرتغالي قبل مواجهتهما المرتقبة، حيث قال في تصريحات صحفية «إنهم لن يكونوا سعداء بمواجهتنا».

ورغم اللقاءات العديدة التي جرت بين المنتخبين والتي بلغت 25 مباراة على الصعيدين الرسمي والودي، لكن تلك المواجهة ستكون الأولى بين البرتغال وسويسرا في كأس العالم.

وكانت الأفضلية خلال اللقاءات السابقة لمصلحة المنتخب السويسري، الذي حقق 11 فوزا، بينما حقق منتخب البرتغال 9 انتصارات وفرض التعادل نفسه على 5 لقاءات.

ويتجدد الموعد بين المنتخبين هذا العام للمرة الثالثة، بعدما سبق أن التقيا في بطولة دوري الأمم الأوروبية قبل 6 أشهر، حيث حققت البرتغال فوزا كبيرا 4-0 في اللقاء الأولى الذي أقيم بملعبها، قبل أن تثأر سويسرا سريعا من تلك الخسارة بعدما فازت 1-0 على أرضها، لكن المنتخبين عجزا عن التأهل للأدوار الإقصائية في المسابقة القارية في النهاية.

ويلتقي الفائز من مباراة البرتغال وسويسرا، مع الفائز من مباراة المغرب وإسبانيا في الدور ربع النهائي يوم السبت المقبل على ملعب الثمامة.