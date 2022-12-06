كوريا الجنوبية تسجل ارتفاعا حادا في إصابات كورونا

ارتفعت حالات الإصابة بكوفيد 19 في كوريا الجنوبية بشكل حاد اليوم الثلاثاء لتصل إلى أعلى مستوى في 83 يوما وسط مخاوف مستمرة من أن البلاد قد تواجه زيادة ملحوظة في الإصابات بالفيروس خلال الشتاء.

وسجلت البلاد 77 ألفا و604 إصابات جديدة، بينها 84 إصابة من الخارج، ليصل الإجمالي إلى 27 مليونا و408 آلاف و854 إصابة، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وهذه هي أعلى حصيلة يتم تسجيلها منذ 14 أيلول/سبتمبر عندما تم تسجيل 93 ألفا و949 إصابة.

وسجلت البلاد 24 وفاة لتصل الحصيلة إلى 30 ألفا و793 إصابة.