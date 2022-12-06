أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، سيعقد لقاء ثلاثياً مع نظيريه وزير الخارجية سامح شكري، ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية العراق فؤاد حسين غدا /الأربعاء/ بمقرالوزارة.

وقالت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء - إن اللقاء يأتي في إطار الاجتماع الوزاري لآلية التعاون الثلاثي بين البلدان الشقيقة، وتهدف آلية التعاون الثلاثي بين مصر و الأردن والعراق إلى زيادة التعاون بين البلدان الثلاثة في قطاعات التجارة، الصناعة، الاقتصاد، النقل البري، الربط الكهربائي والطاقة.

وعقدت آخر قمة ثلاثية بين القادة في يونيو 2021 في العاصمة العراقية بغداد، في حين عُقدت القمة الثانية في أغسطس 2020 في عمّان، وعُقدت القمة الأولى في مارس 2019.

وعَقد وزراء خارجية الدول الثلاث سلسلة من الاجتماعات في إطار الآلية، كان آخرها 2 نوفمبر الماضي على هامش اجتماعات مجلس جامعة الدول على مستوى القمة في الجزائر.