إسماعيل هنية: حققنا جملة من الأهداف قبل انتهاء المعركة مع جيش الاحتلال

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن «المعركة غير المسبوقة التي شنتها المقاومة يوم 7 أكتوبر حملت أهدافًا كبيرة بحجم القضية الفلسطينية وطبيعة الصراع الذي يجري مع الاحتلال».



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء الأربعاء، أن «هناك جملة من الأهداف تحققت قبل انتهاء تلك المعركة»، موضحًا أن «قضية فلسطين عادت مجددًا إلى واجهة العالم والتداول الإقليمي والدولي، بعد تراجعها في سلم الاهتمام».



وأشار إلى «ضرب المفهوم الخاص بالجيش الأسطورة والذي لا يقهر، من خلال تلك العملية البطولية، والتأكيد على قدرة الشعب الفلسطيني والمقاومة على مواجهة هذا الجيش، رغم الفارق الكبير في حجم القوة والعتاد والعدة».



وأوضح أن «المعركة نجحت في إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية في بعدها العربي والإسلامي»، مضيفًا: «تابعنا كيف أن القضية في أكثر من اجتماع عربي احتلت المساحة الأكبر والأهم في تداول الزعماء والمشاركين».



وذكر أن «بعض الأهداف ذات بعد استراتيجي وتحمل رسالة واضحة أن هذا الشعب يريد الحرية لأرضه ومقدساته، وأن يعيش كريمًا فوق تلك الأرض».



وأكمل: «هذا الظلم التاريخي الذي يعاني منه الشعب منذ نكبة 1948 آن له أن ينتهي، وآن للعالم أن يصغي لأنات الشعب على مدار عقود الصراع التي خاضها هو والشعوب العربية وفي مقدمتها مصر».