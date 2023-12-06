القسام: نسف منزل تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، تمكن مقاتليها من تفخيخ ونسف منزل تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي بعبوة برميلية في محور شرق مدينة خان يونس.



وأشارت القسام، عبر قناتها بتطبيق "تيليجرام"، مساء الأربعاء، إلى استهداف دبابة ميركفاه إسرائيلية، في محور شمال مدينة خان يونس بقذيفة "الياسين 105".



ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 16 ألفا و248 شهيدا، بينهم 7112 طفلا و4885 امرأة، بالإضافة إلى 43 ألفا و616 جريحا.