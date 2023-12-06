جيش الاحتلال يزعم: اعتراض صاروخ أرض أرض أطلق باتجاه إسرائيل في البحر الأحمر

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زعم جيش الاحتلال، في بيان مقتضب، باعتراضه صاروخ أرض أرض أطلق باتجاه إسرائيل في منطقة البحر الأحمر.

جاء ذلك بعيد تقارير تحدثت عن هجوم انطلق من اليمن، ويُرجح أن جماعة الحوثي اليمنية تقف وراءه.

وسبق أن أفادت وسائل إعلام عبرية، بوقوع انفجارين قرب مدينة إيلات فوق البحر الأحمر، وتحدثت عن الاشتباه باعتراض صواريخ أو مسيرات أطلقت من اليمن.

جاء ذلك بعدما نقلت وكالة "رويترز" عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، قولها إن هناك تقارير تتحدث عن حادث يتعلق بنظام جوي مسير غربي ميناء الحديدة اليمني.

وسبق أن أعلنت جماعة الحوثي اليمنية شن أكثر من هجوم سفن ومواقع إسرائيلية ردا على العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال على قطاع غزة.

والأحد الماضي، قال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي، إن قواتهم استهدفت اليوم سفينتين إسرائيليتين في باب المندب.

وأضاف في بيان مصور، أنه جرى استهداف السفينة الأولى بصاروخ بحري، فيما جرى استهداف السفينة الثانية بطائرة مسيرة بحرية.

وربطت جماعة الحوثي، وقف هجماتها سواء ضد السفن أو ضد المواقع الإسرائيلية بوقف الحرب على غزة.