السعودية وأستراليا تعبران عن قلقهما حول الكارثة الإنسانية وخسارة الأرواح في غزة

عبر وزيرا خارجية السعودية وأستراليا فيصل بن فرحان وبيني وونج، اليوم الأربعاء، عن القلق العميق إزاء الكارثة الإنسانية وخسارة الأرواح في قطاع غزة، مشددان على ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي واحترامه.

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم، جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الوزير بن فرحان، اليوم، من وزيرة الخارجية الأسترالية.

وحسب الوكالة، جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، والمساعي المبذولة من أجل فتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية لسكان غزة.